«Он ушёл к звёздам»: Том Хэнкс почтил память астронавта «Аполлон-13» Джима Ловелла

Актёр Том Хэнкс почтил память астронавта Джима Ловелла, который умер 7 августа. Именно его артист сыграл в знаменитом фильме 1995 года «Аполлон 13».

Хэнкс заявил, что Ловелл всю жизнь вёл людей туда, куда сами бы они не отправились — в космос. По словам актёра, его путешествия вокруг Земли были сделаны не ради богатства и славы, а для того, чтобы пройти испытания, которые «питают жизнь человечества».

Есть люди, которые дерзают, мечтают и ведут других туда, куда они сами не отправились бы. Джим Ловелл, который долгое время путешествовал в космос дальше и дольше, чем любой другой человек на нашей планете, был именно таким человеком. Его многочисленные путешествия вокруг Земли и на Луну были совершены не ради богатства или славы, а потому, что именно такие испытания питают жизнь человечества. Он ушёл в ночь полнолуния — он отправился к звёздам. Да поможет тебе бог в следующем путешествии, Джим Ловелл.

Джим Ловелл умер в возрасте 97 лет. Причина его смерти пока неизвестна. Астронавт прославился тем, что отправился на миссию «Аполлон 13», в которой корабль должен был стать третьим долетевшим до Луны судном в истории. На подлёте произошла серьёзная авария, но Ловелл вместе с экипажем смог вернуться на Землю. Именно этой истории посвящён фильм «Аполлон 13», получивший две премии «Оскар» за лучший звук и лучший монтаж.