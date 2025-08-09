Скидки
Российская команда Virtus.Pro вышла в основную стадию BLAST Bounty Fall 2025 по CS 2

Российская команда Virtus.Pro вышла в основную стадию BLAST Bounty Fall 2025 по CS 2
Российская команда Virtus.Pro вышла в основную стадию BLAST Bounty Fall 2025. Во втором этапе закрытой квалификации команда electronic’а одолела FaZe со счётом 2:1 по картам — 13-10 (Overpass), 9-13 (Ancient), 13-9 (Inferno).

После удачной первой карты Virtus.Pro проиграли второй поединок, но на третьей карте медведи вернулись в игру и совершили грандиозный камбэк, взяв 9 раундов за T-сторону.

CS 2. BLAST Bounty Fall 2025: Closed Qualifier . 1/8 финала
09 августа 2025, суббота. 16:10 МСК
FaZe Clan
Окончен
1 : 2
Virtus.pro

Победа обеспечила Virtus.Pro выход на BLAST Bounty Fall 2025, где продолжится борьба за звание лучшей команды турнира.

FaZe, в свою очередь, завершила выступление на турнире и потеряла возможность пробиться на главный этап.

Закрытая квалификация BLAST Bounty Fall 2025 проходит с 5 по 10 августа. Восемь сильнейших команд получат путёвки на главный турнир LAN-формата.

В первом квалификационном раунде VP выбили с турнира MIBR
Virtus.pro оставила MIBR за бортом квалификации на BLAST Bounty Fall 2025
