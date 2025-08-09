Российская команда Virtus.Pro вышла в основную стадию BLAST Bounty Fall 2025 по CS 2

Российская команда Virtus.Pro вышла в основную стадию BLAST Bounty Fall 2025. Во втором этапе закрытой квалификации команда electronic’а одолела FaZe со счётом 2:1 по картам — 13-10 (Overpass), 9-13 (Ancient), 13-9 (Inferno).
После удачной первой карты Virtus.Pro проиграли второй поединок, но на третьей карте медведи вернулись в игру и совершили грандиозный камбэк, взяв 9 раундов за T-сторону.
Победа обеспечила Virtus.Pro выход на BLAST Bounty Fall 2025, где продолжится борьба за звание лучшей команды турнира.
FaZe, в свою очередь, завершила выступление на турнире и потеряла возможность пробиться на главный этап.
Закрытая квалификация BLAST Bounty Fall 2025 проходит с 5 по 10 августа. Восемь сильнейших команд получат путёвки на главный турнир LAN-формата.