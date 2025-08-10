Скидки
Тизер второго сезона «Ван Пис» — шоу продлили на третий сезон

Тизер второго сезона «Ван Пис» — шоу продлили на третий сезон
Стриминговый сервис Netflix представил тизер второго сезона сериала «Ван Пис». Продолжение экранизации культового аниме выйдет в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Помимо тизера, компания Netflix сообщила, что продлила сериал на третий сезон. Производство новых серий уже началось. Съёмки второго сезона были завершены ещё в феврале.

Сериал «Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Первый сезон вышел в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей: на агрегаторе IMDB шоу получило оценку 8,3/10. Второй сезон расскажет о путешествии знаменитой команды по опасному течению Гранд Лайн.

