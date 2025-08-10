Скидки
«Ты слишком резкая»: Джейми Ли Кёртис ответила на критический отзыв о «Чумовой пятнице 2»

Звезда фильма «Чумовая пятница 2» Джейми Ли Кёртис резко ответила журналисту Стефани Захарек на критический отзыв о комедии. Актриса написала комментарий на странице журнала Time в соцсети.

Захарек низко оценила фильм, написав, что никто не просил компанию Disney снимать продолжение качественной комедии 2003 года. Кёртис ответила на рецензию, назвав журналистку слишком резкой. Актриса также отметила, что ей фильм понравился, как и некоторым другим зрителям.

Кажется, что ты слишком резкая. Некоторым «Чумовая пятница 2» нравится. Мне, например, фильм понравился.

Несмотря на негативную рецензию Стефани Захарек, большая часть критиков хвалят «Чумовую пятницу 2». На агрегаторе Rotten Tomatoes картину рекомендуют к просмотру 73% обозревателей. Премьера продолжения комедии 2003 года состоялась 8 августа.

