10 лучших игр-приквелов от IGN — в топе RDR 2 и MGS 3

10 лучших игр-приквелов от IGN — в топе RDR 2 и MGS 3
Издание IGN составило рейтинг лучших игр-приквелов всех времён. В список вошло 10 проектов, которые рассказали истории, происходящие до событий основных частей серий.

Первое место в топе заняла Red Dead Redemption 2. По мнению издания, игра выполнила все задачи, чтобы стать идеальным приквелом. В IGN отметили, что разработчики из Rockstar смогли улучшить каждый аспект геймплея и расширить повествование. Второе место заняла игра Хидео Кодзимы 2004 года Metal Gear Solid 3: Snake Eater, а третье — Deus Ex: Human Revolution 2011 года.

Топ-10 игр-приквелов по версии IGN

  • 1. Red Dead Redemption 2 (2018).
  • 2. Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004).
  • 3. Deus Ex: Human Revolution (2011).
  • 4. Yakuza 0 (2015).
  • 5. Halo: Reach (2010).
  • 6. Devil May Cry 3: Dante’s Awakening (2005).
  • 7. Divinity: Original Sin (2014).
  • 8. Super Mario World 2: Yoshi’s Island (1995).
  • 9. God of War: Chains of Olympus (2008).
  • 10. Batman: Arkham Origins (2013).
