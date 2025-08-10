Mafia: The Old Country детально сравнили с прошлыми частями «Мафии»

Блогер Realistic GameZ выпустил видео, где сравнил Mafia: The Old Country с другими частями серии. Автор ролика продемонстрировал, чем отличается новая игра от Mafia III и Mafia: Definitive Edition.

Видео доступно на YouTube-канале Realistic GameZ. Права на видео принадлежат 2K Games.

Так, в The Old Country значительно улучшили реалистичность воды и растений, которые реагируют на действия персонажа. Кроме того, разработчики повысили качество повреждений автомобилей — особенно это заметно во время взрыва машины.

При этом в новой игре студии Hangar нельзя угонять транспорт, включая лошадей, — в прошлых частях серии такая возможность присутствовала. Помимо этого, The Old Country не позволяет игрокам угрожать прохожим, которые совершенно не реагируют на наведённое оружие. Блогер также выявил, что в игре нельзя плавать.

Релиз Mafia: The Old Country состоялся 8 августа на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра получила русский перевод, в том числе и озвучку.