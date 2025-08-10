Скидки
«Нам всем нужен смех»: Лиам Нисон — о возрождении «Голого пистолета»

Издание Newsweek взяло интервью у известного актёра Лиама Нисона («Заложница»). Он рассказал о перезапуске «Голого пистолета», в котором он сыграл главную роль.

По словам артиста, фильм способен подарить зрителям большое количество смешных моментов. Нисон считает, что в нынешнее время юмор необходим для всех.

Думаю, в «Голом пистолете» много смешных моментов. И, боже, как же нам всем это сейчас нужно. Работать с Памелой Андерсон, Дэнни Хьюстоном и всеми этими замечательными ребятами — это просто потрясающе.

Премьера «Голого пистолета» состоялась 1 августа. Картина рассказывает историю единственного человека на планете, который обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир, — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступит сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен.

О новой комедии с Лиамом Нисоном
Смех до слёз: «Голый пистолет» нельзя пропускать фанатам комедий
