Первый постер фильма Globetrotter от режиссёра хита «RRR: Рядом ревёт революция»

Первый постер фильма Globetrotter от режиссёра хита «RRR: Рядом ревёт революция»
Появился постер новой картины от автора популярного фильма «RRR: Рядом ревёт революция» под названием Globetrotter («Путешественник»). Премьера ленты состоится в ноябре 2025 года.

Фото: Соцсети С.С. Раджамули

Подробности сюжета новой картины индийского режиссёра пока неизвестны. Фильм описывают как приключение, которое охватит весь мир. Авторы отмечают, что лента по своему духу будет напоминать «Индиану Джонса», но с индийским колоритом.

Главные роли сыграли Приянка Чопра Джонас («Матрица: Воскрешение») и Махеш Бабу («Вооружён и очень опасен»). Режиссёром выступил С.С. Раджамули — он снял знаменитый фильм «RRR: Рядом ревёт революция», который в 2023 году выиграл премию «Оскар» за лучшую песню.

