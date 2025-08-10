Скидки
«Спасение от скучных фильмов»: Джош Бролин — о хорроре «Орудия»

«Спасение от скучных фильмов»: Джош Бролин — о хорроре «Орудия»
Издание Collider взяло интервью у популярного актёра Джоша Бролина («Дюна»). Он рассказал, почему хоррор «Орудия» — не простой фильм ужасов.

По словам артиста, из-за стриминговых сервисов в киноиндустрии стало слишком много скучного контента. Он отметил, что хоррор Зака Креггера — шокирующий и абсурдный фильм, который способен выбить зрителя из привычной среды.

Ты ищешь отличных режиссёров и надеешься, что появится ещё один хороший постановщик. Сейчас, когда контента слишком много, ты просто смотришь что-то на каком-нибудь стриминговом сервисе и думаешь: «Чёрт, почему это так скучно, чувак? Почему?» И просто переходишь к следующему проекту. Всё слишком однообразно. А потом кто-то берёт жанр ужасов и меняет его. Зак Креггер создал что-то абсурдное, но спасающее от скуки и очень смешное. Фильм достаточно выбивает зрителя из колеи, чтобы в конечном итоге оказать эмоциональное воздействие.

Фильм ужасов «Орудия» вышел в кино 8 августа. Главные роли, помимо Бролина, сыграли Джулия Гарнер («Фантастическая четвёрка: Первые шаги») и Олден Эренрайк («Хан Соло: Звёздные войны. Истории»). Лента рассказывает о небольшом городке, где в один момент исчезают все дети из одного школьного класса. Жители пытаются выяснить, из-за чего пропали школьники.

Как зрители оценили новый фильм ужасов Зака Креггера
Зрители оценили хоррор «Орудия» выше «Верни её из мёртвых»
