Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Человека-паука: Совершенно новый день» показали съёмки экшен-сцены с БТР

Авторы «Человека-паука: Совершенно новый день» показали съёмки экшен-сцены с БТР
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Sony Pictures представила новое видео со съёмок фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Премьера супергеройской картины состоится 31 июля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

В ролике Том Холланд в костюме Человека-Паука здоровается с фанатами, которые пришли посмотреть на производство ленты. После этого демонстрируется, как происходит съёмка экшен-сцены, где супергерой пытается остановить БТР.

Съёмки нового «Человека-паука» стартовали 1 августа. Подробности о сюжете картины пока неизвестны. Ранее появилась информация, что в будущей ленте вернётся Халк в исполнении Марка Руффало и Каратель, которого снова сыграет Джон Бернтал. Кроме того, одним из злодеев выступит Скорпион — его вновь воплотит на экране актёр Майкл Мэндо.

Что ждёт зрителей в будущих фильмах киновселенной Marvel
Чего ожидать от Marvel: новый Железный человек, Люди икс и перезапуск вселенной
Чего ожидать от Marvel: новый Железный человек, Люди икс и перезапуск вселенной
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android