Первые кадры хоррора «Хороший мальчик» — фильм снят от лица собаки

Компания Shudder представила первые кадры фильма ужасов «Хороший мальчик». Премьера хоррора, который полностью снят от лица собаки, состоится 3 октября.

Фото: Shudder

По сюжету, пёс по кличке Инди переезжает на ферму вместе с хозяином. В один момент он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью.

Главные роли сыграли Ларри Фессенден («Убийцы цветочной луны»), Стюарт Рудин («Молчание ягнят») и сам пёс Инди. Режиссёром «Хорошего мальчика» выступил Бен Леонберг («Медведи открывают огонь»).

