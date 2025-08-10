Скидки
Режиссёр «Орудий» поблагодарил Дэвида Финчера в титрах фильма ужасов

Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety взяло интервью у режиссёра нового фильма ужасов «Орудия» Зака Креггера. Он рассказал, что ему в создании хоррора помог знаменитый постановщик Дэвид Финчер.

По словам Креггера, автор «Бойцовского клуба» всегда был на связи с ним во время съёмок картины. Режиссёр отметил, что Финчер помог ему узнать больше о процессе монтажа и высказал множество конструктивных мыслей по поводу хоррора. Потому он поблагодарил знаменитого постановщика в финальных титрах ленты.

Дэвид Финчер очень отзывчивый человек. Он был со мной на связи во время подготовки, а затем и на постобработке. Он посмотрел фильм, высказал множество действительно конструктивных мыслей и дал мне массу идей. Он помог мне узнать больше о процессе монтажа и о том, как взглянуть на него по-новому, чего я не мог сделать, когда работал над «Варваром». Так что он сильно расширил мой кругозор.

Хоррор «Орудия» вышел в прокате 8 августа. Главные роли сыграли Джош Бролин («Старикам тут не место»), Джулия Гарнер («Фантастическая четвёрка: Первые шаги») и Олден Эренрайк («Хан Соло: Звёздные войны. Истории»). Лента рассказывает о небольшом городке, где в один момент исчезают все дети из одного школьного класса. Жители пытаются выяснить, из-за чего пропали школьники.

