Сборы «Фантастической четвёрки» сильно просели — общая касса достигла $ 430 млн

По итогам третьих выходных сборы фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» достигли $ 230 млн в США. Лента продолжает терять интерес зрителей, опустившись на третье место американских чартов — уступая «Чумовой пятнице 2» и «Орудиям».

Мировые сборы картины за третий уикенд достигли $ 430 млн. «Первые шаги» упали по сборам ещё на 60% по сравнению со второй неделей проката. Фильм рискует стать не только новым провалом киновселенной Marvel, но и проиграть конкуренцию «Супермену», касса которого превысила $ 550 млн.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» вышла в кино 25 июля. Картина рассказывает об отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскрывают историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредотачиваются на других аспектах сценария. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).