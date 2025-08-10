Скидки
«10 раз за игру зафризило»: S1mple — о поражении на первой карте от CYBERSHOKE

Аудио-версия:
Комментарии

Снайпер BC.Game Александр s1mple Костылев поделился своим мнением о проблемах с античитом на турнире Exort The Proving Grounds Season 3. По словам Костылева, во время матча с CYBERSHOKE Esports, который завершился поражением на первой карте, античит стал причиной множества лагов:

Жёсткий, конечно, античит. 10 раз за игру зафризило, но ничего, ничего. Будем знать, что такое онлайн-гейминг, онлайн-турниры.

Турнир Exort The Proving Grounds Season 3 проходит с 10 по 22 августа в онлайне, и матч с CYBERSHOKE стал первым для s1mple после перехода в BCGame. На старте карты Overpass команда Костылева уступила 13-16. На момент публикации коллективы уже играли вторую карту, Mirage.

Напомним, s1mple недавно перешёл в BC.Game после девяти лет в системе NAVI.

Блейд верит в Симпла
Тренер NAVI Блейд высказался о перспективах s1mple
