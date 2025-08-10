Team Spirit и Virtus.Pro прошли в основной этап BLAST Bounty 2025 по CS 2

Завершился квалификационный этап BLAST Bounty 2025 Season 2, по итогам которого определились восемь команд, которые получат шанс побороться за главный приз на основной стадии турнира. Среди участников — топовые коллективы, готовые показать своё мастерство в борьбе за призовой фонд.
Список команд на BLAST Bounty 2025 Season 2:
- Vitality (Франция);
- MOUZ (Германия);
- Team Spirit (Россия);
- The MongolZ (Монголия);
- Aurora (Россия);
- Astralis (Дания);
- Liquid (США);
- Virtus.Pro (Россия).
Эти восемь коллективов продемонстрировали отличную форму на квалификациях и теперь будут соревноваться на основной стадии турнира.
BLAST Bounty 2025 Season 2 пройдёт с 14 по 17 августа и обещает стать настоящим испытанием для всех участников. Турнир будет проходить в онлайн-формате, а победитель получит часть общего призового фонда в размере $ 500 тыс.