Team Spirit и Virtus.Pro прошли в основной этап BLAST Bounty 2025 по CS 2

Завершился квалификационный этап BLAST Bounty 2025 Season 2, по итогам которого определились восемь команд, которые получат шанс побороться за главный приз на основной стадии турнира. Среди участников — топовые коллективы, готовые показать своё мастерство в борьбе за призовой фонд.

Список команд на BLAST Bounty 2025 Season 2:

Vitality (Франция);

MOUZ (Германия);

Team Spirit (Россия);

The MongolZ (Монголия);

Aurora (Россия);

Astralis (Дания);

Liquid (США);

Virtus.Pro (Россия).

Эти восемь коллективов продемонстрировали отличную форму на квалификациях и теперь будут соревноваться на основной стадии турнира.

BLAST Bounty 2025 Season 2 пройдёт с 14 по 17 августа и обещает стать настоящим испытанием для всех участников. Турнир будет проходить в онлайн-формате, а победитель получит часть общего призового фонда в размере $ 500 тыс.