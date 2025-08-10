Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit и Virtus.Pro прошли в основной этап BLAST Bounty 2025 по CS 2

Team Spirit и Virtus.Pro прошли в основной этап BLAST Bounty 2025 по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился квалификационный этап BLAST Bounty 2025 Season 2, по итогам которого определились восемь команд, которые получат шанс побороться за главный приз на основной стадии турнира. Среди участников — топовые коллективы, готовые показать своё мастерство в борьбе за призовой фонд.

Список команд на BLAST Bounty 2025 Season 2:

  • Vitality (Франция);
  • MOUZ (Германия);
  • Team Spirit (Россия);
  • The MongolZ (Монголия);
  • Aurora (Россия);
  • Astralis (Дания);
  • Liquid (США);
  • Virtus.Pro (Россия).

Эти восемь коллективов продемонстрировали отличную форму на квалификациях и теперь будут соревноваться на основной стадии турнира.

BLAST Bounty 2025 Season 2 пройдёт с 14 по 17 августа и обещает стать настоящим испытанием для всех участников. Турнир будет проходить в онлайн-формате, а победитель получит часть общего призового фонда в размере $ 500 тыс.

Virtus.Pro победили грозных FaZe
Российская команда Virtus.Pro вышла в основную стадию BLAST Bounty Fall 2025 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android