Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Оказаться там было бы отлично»: 1eeR — о возможном переходе в Team Spirit по CS 2

«Оказаться там было бы отлично»: 1eeR — о возможном переходе в Team Spirit по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан Nemiga Gaming по CS2 Александр 1eeR Нагорный поделился мнением о своём будущем в киберспорте и возможном переходе в топовый клуб. В интервью на канале Belarus Esports Scene он опроверг слухи о своём переходе в другие команды, подчеркнув, что никогда не получал конкретных предложений.

Я не знаю, где эти слухи были — первый раз их услышал. Мне никто не писал, никаких предложений не было. Это фейк. Сейчас мы находимся на таком уровне, что идти в команды того же уровня не имеет смысла. Оказаться в Spirit через какое-то время было бы отлично.

Ранее ходили слухи о том, что 1eeR может заменить Дениса electroNic Шарипова в Virtus.pro, однако сам Нагорный опроверг информацию, отметив, что не вёл переговоров с клубом и узнал о трансфере только из СМИ.

Chopper — о возможном кике из команды
«Если буду слабым, точно кикнут»: капитан Team Spirit по CS 2 Chopper — о роли в команде
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android