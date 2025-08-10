«Оказаться там было бы отлично»: 1eeR — о возможном переходе в Team Spirit по CS 2

Капитан Nemiga Gaming по CS2 Александр 1eeR Нагорный поделился мнением о своём будущем в киберспорте и возможном переходе в топовый клуб. В интервью на канале Belarus Esports Scene он опроверг слухи о своём переходе в другие команды, подчеркнув, что никогда не получал конкретных предложений.

Я не знаю, где эти слухи были — первый раз их услышал. Мне никто не писал, никаких предложений не было. Это фейк. Сейчас мы находимся на таком уровне, что идти в команды того же уровня не имеет смысла. Оказаться в Spirit через какое-то время было бы отлично.

Ранее ходили слухи о том, что 1eeR может заменить Дениса electroNic Шарипова в Virtus.pro, однако сам Нагорный опроверг информацию, отметив, что не вёл переговоров с клубом и узнал о трансфере только из СМИ.