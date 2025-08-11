Фильм ужасов «Одно целое» вновь возглавил кинопрокат в России за уикенд

Фильм ужасов «Одно целое» вторую неделю подряд возглавил кинопрокат России за выходные. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные сервиса ЕАИС.

Лента с Дэйвом Франко и Эллисон Бри заработала в стране ещё 28 млн рублей, сейчас общие сборы ленты составляют 90 млн рублей. На второй строчке оказалась отечественная комедия «Мой папа-медведь», которая заработала за уикенд около 23 млн рублей. Замкнула тройку ещё одна комедия, «На деревню дедушке», общие сборы ленты составляют 723 млн рублей.

Боди-хоррор «Одно целое» рассказывает историю супружеской пары, которая переезжает в загородный дом, чтобы освежить отношения, однако сталкивается там с опасным паранормальным явлением. Режиссёром и сценаристом выступил Майкл Шэнкс («Ловушка времени»).