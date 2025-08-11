Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» превысили $ 800 млн

Сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» превысили $ 800 млн
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам очередного уикенда сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» в США превысили $ 326 млн. Лента заканчивает своё выступление в прокате, опускаясь в местных чартах всё ниже и ниже.

Общие сборы приключения за месяц с небольшим достигли отметки в $ 800 млн. Сейчас новая лента во вселенной динозавров занимает четвёртое место в списке самых кассовых фильмов 2025 года, уступая лишь «Minecraft в кино», «Лило и Стичу», а также китайскому хиту «Нэчжа побеждает Царя драконов».

«Мир Юрского периода: Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства». Режиссёром картины выступил Гарет Эдвардс («Годзилла»).

Материалы по теме
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android