«Ощущается по-другому»: Том Холланд — о съёмках «Человека-паука: Совершенно новый день»

«Ощущается по-другому»: Том Холланд — о съёмках «Человека-паука: Совершенно новый день»
10 августа студии Marvel и Sony выпустили уже второй тизер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» — четвёртой части сольных приключениях знаменитого супергероя. Компании показали съёмку нескольких сцен, которые велись в Шотландии.

В этом же ролике главная звезда фильма Том Холланд поделился своими впечатлениями от возвращения к роли спустя четыре года. Актёр признался, что в этот раз всё ощущается совсем по-другому — во многом потому, что на съёмках присутствуют фанаты супергероя.

Мой четвёртый стартовый день съёмок в «Человеке-пауке». Знаете, это забавно — надевать костюм. В этот раз всё ощущается по-другому. Это также первый раз, когда фанаты оказываются на съёмочной площадке в первый же день. Очень здорово разделить этот опыт с ними. Я сделаю всё, что в моих силах. Надеюсь, всё получится правильно. Никакого давления.

Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» состоится 31 июля 2026 года. Ожидается, что в ленте появятся Халк в исполнении Марка Руффало и Каратель, которого снова сыграет Джон Бернтал. Кроме того, одним из злодеев выступит Скорпион — его вновь воплотит на экране актёр Майкл Мэндо.

