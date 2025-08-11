Расписание выхода сериала «Чужой: Земля»
Уже 12 августа (в ночь на 13-е число в России) состоится премьера сериала «Чужой: Земля». События нового «Чужого» развернутся на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта и примерно во времена второй части Джеймса Кэмерона.
В первый сезон нового проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 24 сентября.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|13 августа
|2-я серия
|13 августа
|3-я серия
|20 августа
|4-я серия
|27 августа
|5-я серия
|3 сентября
|6-я серия
|10 сентября
|7-я серия
|17 сентября
|8-я серия
|24 сентября
Комментарии
