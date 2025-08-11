Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Чужой: Земля (2025): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Чужой: Земля»
Комментарии

Уже 12 августа (в ночь на 13-е число в России) состоится премьера сериала «Чужой: Земля». События нового «Чужого» развернутся на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта и примерно во времена второй части Джеймса Кэмерона.

В первый сезон нового проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 24 сентября.

Расписание выхода сериала «Чужой: Земля»

ЭпизодДата выхода
1-я серия13 августа
2-я серия13 августа
3-я серия20 августа
4-я серия27 августа
5-я серия3 сентября
6-я серия10 сентября
7-я серия17 сентября
8-я серия24 сентября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android