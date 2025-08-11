Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бета Батлфилд 6 — когда стартует вторая, что нового, когда пройдёт и когда закончится

Завершился первый этап беты Battlefield 6
Комментарии

11 августа завершился первый этап открытой беты Battlefield 6. Спустя четыре дня после старта раннего тестирования разработчики взяли перерыв на несколько дней.

Второй и финальный этап бета-теста BF6 стартует 14 августа в 11:00 мск. Он также продлится все выходные и завершится утром 18-го числа. На протяжении четырёх дней геймеров ждёт новая карта Empire State в Нью-Йорке, несколько свежих режимов, дополнительные испытания для получения скинов и некие сюрпризы.

Этапы бета-теста BF6

Этапы бета-теста BF6

Фото: EA

Первая бета Battlefield 6 стартовала 7 августа и продлилась до 11-го числа. Пиковый онлайн шутера в Steam превысил 500 тысяч человек — это самая популярная бета в истории платформы. Полноценный релиз игры состоится через два месяца, 10 октября, на ПК, PS5 и Xbox Series.

Материалы по теме
Battlefield 6 великолепна: обязательно сыграйте в бету
Battlefield 6 великолепна: обязательно сыграйте в бету
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android