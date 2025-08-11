Скидки
Ремейк «Как приручить дракона» стал самым кассовым фильмом в серии

Ремейк «Как приручить дракона» стал самым кассовым фильмом в серии
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам очередного уикенда фильм «Как приручить дракона» собрал $ 260 млн в США. Картина постепенно завершает своё выступление в местном прокате спустя два месяца после выхода.

Общие сборы ленты достигли отметки в $ 623 млн — сейчас это самый кассовый фильм во всей серии. Предыдущий лучший результат принадлежал мультфильму «Как приручить дракона 2», вышедшему в 2014 году и собравшему в прокате около $ 621 млн.

Сборы франшизы «Как приручить дракона»

  • «Как приручить дракона» (2010) — $ 494 млн
  • «Как приручить дракона 2» (2014) — $ 621 млн
  • «Как приручить дракона 3» (2019) — $ 539 млн
  • «Как приручить дракона» (2025) — $ 623 млн

Ремейк «Как приручить дракона» рассказывает историю подростка Иккинга, который устал от вечной борьбы его племени викингов с драконами. Внезапно он встречает ящера Беззубика и начинает с ним дружить. С помощью нового друга парню предстоит закончить многолетнюю войну между драконами и викингами. Авторы ленты уже работают над продолжением, которое выйдет в июне 2027 года.

Наши впечатления от фильма
Эталонный ремейк от автора оригинала. Обзор «Как приручить дракона»
Эталонный ремейк от автора оригинала. Обзор «Как приручить дракона»
