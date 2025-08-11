Создатель «Гриффинов» призвал Голливуд к созданию оптимистичных фильмов и сериалов

Американский актёр Сет Макфарлейн стал гостем подкаста YouTube-канала Team Coco. Создатель культового мультсериала «Гриффины» и один из самых популярных комиков США поделился своим мнением о текущем положении дел в кино.

По мнению Макфарлейна, сейчас в мире очень много пессимизма, который передаётся в том числе в фильмах и сериалах. Сам актёр считает, что Голливуд смотрит на мир однобоко и пришло время творцам посмотреть на мир с другой стороны.

Сейчас в мире есть много поводов для пессимизма, но это так однобоко… Авторы, конечно, рассказывают нам много предостерегающих историй, но где же наброски, которые они когда-то давали нам о том, как делать всё правильно?

Ранее с похожей мыслью выступил Винс Гиллиган, создатель «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие». По мнению шоураннера, в кино стало слишком много проработанных злодеев и очень мало героев, творящих добро.