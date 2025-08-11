В России предложили блокировать фильмы и сериалы с нецензурной лексикой

В Госдуму внесли законопроект с предложением блокировать информационные материалы на цифровых платформах и в социальных сетях, содержащие нецензурную брань. На это обратили внимание в издании «РИА Новости».

В тексте законопроекта сообщается, что в случае принятия закона авторы контента с нецензурной бранью перед размещением на цифровых платформах и в социальных сетях должны будут применять меры по её устранению или маскировке. Речь идёт как о «запикивании» обсценной лексики, так и о полном отказе от мата, даже если он подразумевался создателями произведения.

В парламентарии считают, что принятие данного законопроекта позволит «установить более чёткий и эффективный механизм блокировки информационных материалов, содержащих нецензурную брань».