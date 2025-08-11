Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России предложили блокировать фильмы и сериалы с нецензурной лексикой

В России предложили блокировать фильмы и сериалы с нецензурной лексикой
Аудио-версия:
Комментарии

В Госдуму внесли законопроект с предложением блокировать информационные материалы на цифровых платформах и в социальных сетях, содержащие нецензурную брань. На это обратили внимание в издании «РИА Новости».

В тексте законопроекта сообщается, что в случае принятия закона авторы контента с нецензурной бранью перед размещением на цифровых платформах и в социальных сетях должны будут применять меры по её устранению или маскировке. Речь идёт как о «запикивании» обсценной лексики, так и о полном отказе от мата, даже если он подразумевался создателями произведения.

В парламентарии считают, что принятие данного законопроекта позволит «установить более чёткий и эффективный механизм блокировки информационных материалов, содержащих нецензурную брань».

Материалы по теме
Ставки ещё выше: стоит ли смотреть второй сезон «Уэнсдей»
Ставки ещё выше: стоит ли смотреть второй сезон «Уэнсдей»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android