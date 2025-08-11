В Москве начинается неделя фиджитал-баталий: Counter-Strike 2, лазертаг и чемпионы России

В столице с 12 по 17 августа развернётся неделя фиджитал-спорта с тактическим трёхмерным боем. Лазертаг-арена и лазерный тир на четыре мишени будут работать ежедневно с утра до вечера, а в центре внимания — сражения, где виртуальный и реальный миры сходятся на одном поле.

12 августа откроет серию мероприятий мастер-класс по Counter-Strike 2 (12:00), за которым последует турнир 1×1 для всех желающих (14:00). Победителей наградят в 17:00, а с 17:30 до 21:00 арена примет вечерние баталии Counter-Strike 2.

13 августа в бой вступит «Мир танков»: мастер-класс стартует в 12:00, турнир в личном зачёте — в 14:00, награждение в 16:30, а вечер займёт дополнительный турнир.

14 августа станет днём командных сражений в формате двоеборья CS2 + лазертаг, где среди участников — чемпионы России Liga Pro. А завершит день турнир Московского спорта по паделу.

Неделя обещает жаркие битвы и для геймеров, и для любителей активного отдыха.