Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Москве начинается неделя фиджитал-баталий: Counter-Strike 2, лазертаг и чемпионы России

В Москве начинается неделя фиджитал-баталий: Counter-Strike 2, лазертаг и чемпионы России
Аудио-версия:
Комментарии

В столице с 12 по 17 августа развернётся неделя фиджитал-спорта с тактическим трёхмерным боем. Лазертаг-арена и лазерный тир на четыре мишени будут работать ежедневно с утра до вечера, а в центре внимания — сражения, где виртуальный и реальный миры сходятся на одном поле.

  • 12 августа откроет серию мероприятий мастер-класс по Counter-Strike 2 (12:00), за которым последует турнир 1×1 для всех желающих (14:00). Победителей наградят в 17:00, а с 17:30 до 21:00 арена примет вечерние баталии Counter-Strike 2.
  • 13 августа в бой вступит «Мир танков»: мастер-класс стартует в 12:00, турнир в личном зачёте — в 14:00, награждение в 16:30, а вечер займёт дополнительный турнир.
  • 14 августа станет днём командных сражений в формате двоеборья CS2 + лазертаг, где среди участников — чемпионы России Liga Pro. А завершит день турнир Московского спорта по паделу.

Неделя обещает жаркие битвы и для геймеров, и для любителей активного отдыха.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android