Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Футболист Бакаев и звёзды CS 2 сыграли на турнире с призовым фондом 3 млн рублей

Футболист Бакаев и звёзды CS 2 сыграли на турнире с призовым фондом 3 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 10 августа, стартовал групповой этап BetBoom Streamers Battle 3 по Counter-Strike 2. В турнире участвуют медийные личности, включая футболиста Зелимхана Бакаева и Фёдора Смолова, киберспортсменов degster, Fl4mus, Zorte, а также топ-стримеров.

Результаты первого игрового дня BetBoom Streamers Battle 3

  • Lixxx Team — 2:1 Aunkere Team
    (16-12 Overpass, 10-13 Mirage, 13-5 Dust II)
  • By_owl Team — 2:0 Skywhy Team
    (13-2 Dust II, 13-10 Ancient, 13-9 Mirage)
  • By_owl Team — 2:1 CS2NEWS Team
    (13-7 Ancient, 11-13 Dust II, 13-10 Mirage)

Таким образом, команда By_owl стала единственным коллективом, одержавшим две победы, победив Skywhy и переиграв CS2NEWS с Бакаевым. Lixxx Team с экс-профи degster взяла верх над Aunkere Team, где играл киберспортсмен Fl4mus. При этом CS2NEWS Team с участием футболиста Бакаева и Aunkere Team с одноимённым капитаном стартовали с поражениями.

Турнир пройдёт с 10 по 19 августа, участие примут восемь команд, а общий призовой фонд превысит 3 млн рублей. Все матчи можно будет посмотреть на Twitch-каналах игроков и организаторов.

Пока Ликс играет на медиа-турнире, наши слоняры побеждают на BLAST Bounty 2025
Team Spirit и Virtus.Pro прошли в основной этап BLAST Bounty 2025 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android