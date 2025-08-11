Футболист Бакаев и звёзды CS 2 сыграли на турнире с призовым фондом 3 млн рублей

Вчера, 10 августа, стартовал групповой этап BetBoom Streamers Battle 3 по Counter-Strike 2. В турнире участвуют медийные личности, включая футболиста Зелимхана Бакаева и Фёдора Смолова, киберспортсменов degster, Fl4mus, Zorte, а также топ-стримеров.
Результаты первого игрового дня BetBoom Streamers Battle 3
- Lixxx Team — 2:1 Aunkere Team
(16-12 Overpass, 10-13 Mirage, 13-5 Dust II)
- By_owl Team — 2:0 Skywhy Team
(13-2 Dust II, 13-10 Ancient, 13-9 Mirage)
- By_owl Team — 2:1 CS2NEWS Team
(13-7 Ancient, 11-13 Dust II, 13-10 Mirage)
Таким образом, команда By_owl стала единственным коллективом, одержавшим две победы, победив Skywhy и переиграв CS2NEWS с Бакаевым. Lixxx Team с экс-профи degster взяла верх над Aunkere Team, где играл киберспортсмен Fl4mus. При этом CS2NEWS Team с участием футболиста Бакаева и Aunkere Team с одноимённым капитаном стартовали с поражениями.
Турнир пройдёт с 10 по 19 августа, участие примут восемь команд, а общий призовой фонд превысит 3 млн рублей. Все матчи можно будет посмотреть на Twitch-каналах игроков и организаторов.