«Супермен» Джеймса Ганна стал самым кассовым фильмом о супергерое в США
По итогам очередного уикенда сборы фильма «Супермен» Джеймса Ганна достигли отметки в $ 578 млн. Супергеройская лента от DC уже почти наверняка станет самым кассовым кинокомиксом года, опередив сразу три проекта от студии Marvel.
Что ещё более важно — «Супермен» заработал в США более $ 331 млн. Сейчас это самый кассовый фильм в истории франшизы о создании с планеты Криптон, предыдущий рекорд удерживал «Бэтмен против Супермена» Зака Снайдера.
Самые кассовые фильмы про Супермена в США
- «Супермен» (2025) — $ 331 млн.
- «Бэтмен против Супермена» (2016) — $ 330 млн.
- «Человек из стали» (2013) — $ 291 млн.
- «Возвращение Супермена» (2006) — $ 200 млн.
- «Супермен» (1978) — $ 134 млн.
Ближайшим фильмом новой киновселенной DC станет «Супергёрл» со звездой «Дома дракона» Милли Олкок. Лента выйдет в прокат в июле 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии