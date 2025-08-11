«Супермен» Джеймса Ганна стал самым кассовым фильмом о супергерое в США

По итогам очередного уикенда сборы фильма «Супермен» Джеймса Ганна достигли отметки в $ 578 млн. Супергеройская лента от DC уже почти наверняка станет самым кассовым кинокомиксом года, опередив сразу три проекта от студии Marvel.

Что ещё более важно — «Супермен» заработал в США более $ 331 млн. Сейчас это самый кассовый фильм в истории франшизы о создании с планеты Криптон, предыдущий рекорд удерживал «Бэтмен против Супермена» Зака Снайдера.

Самые кассовые фильмы про Супермена в США

«Супермен» (2025) — $ 331 млн. «Бэтмен против Супермена» (2016) — $ 330 млн. «Человек из стали» (2013) — $ 291 млн. «Возвращение Супермена» (2006) — $ 200 млн. «Супермен» (1978) — $ 134 млн.

Ближайшим фильмом новой киновселенной DC станет «Супергёрл» со звездой «Дома дракона» Милли Олкок. Лента выйдет в прокат в июле 2026 года.