Завершены съёмки комедии «Скуф» — первые кадры с площадки с Василенко и Зубаревым

Кинокомпании SoFilm и Papini Prod объявили о завершении съёмок фильма «Скуф». Современную интерпретацию темы отцов и детей будут снимали полтора месяца, премьера ленты состоится в кинотеатрах России в 2026 году. Вместе с этим авторы показали первые фото со съёмочной площадки и объявили, что в ленте также сыграли бизнесмен Николай Василенко и телеведущий Леонид Якубович.

Фото: SoFilm

«Скуф» расскажет историю обычного российского мужчины Аркадия, живущего в тени собственных разочарований, прячась за пивом, телевизором и любимой игрой в «Танчики». И, по мнению даже самых близких друзей, он эталонный скуф. Но всё меняется, когда он узнает, что его родная дочь не пригласила его на собственную свадьбу. Осознав, что это связано как с их сложными отношениями в прошлом, так и с его нынешним образом жизни, он решается на кардинальные перемены.

Главную роль в ленте сыграл блогер Александр Зубарев, это будет его первая большая роль в кино. Режиссёром ленты выступит Алексей Степанов, работавший над «Осьминогом».