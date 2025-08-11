Скидки
Стартовали съёмки сказки «Царевна Несмеяна» со звёздами «Слова пацана»

Кинокомпания «Наше кино» и онлайн-кинотеатр Okko объявили о старте производства фильма «Царевна Несмеяна». Съёмки ленты продлятся несколько месяцев, а премьера картины состоится в 2026 году.

Сказка расскажет о прагматичном Ерёме, который вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но сделать это будет не так-то просто, ведь на самом деле девушка лишь притворяется – она мечтает о настоящей любви.

Ерёма завоёвывает доверие Царства и сердце Царевны, но признаётся в обмане и возвращается в реальный мир. В награду он получает все, о чем только мечтал, но ощущает, что потерял главное. Тем временем Несмеяну похищает Водяной, а сказочный мир погружается в уныние. Ерёма решает вернуться в Тридевятое царство и спасти Несмеяну, не зная, удастся ли ему снова пройти путь героя уже не ради награды, а ради любви.

Главные роли в фильме сыграют Анастасия Красовская, Слава Копейкин («Слово пацана»), Соня Петрова («Внутри убийцы»), Рузиль Минекаев («Слово пацана»), Виктор Логинов («Букины») и другие актёры. Режиссёром выступит Василий Ровенский («Царевна-лягушка»).

