На съёмках «Minecraft в кино» Эмма Майерс исполнила сразу две большие мечты

Звезда фильма «Уэнсдей» Эмма Майерс дала небольшое интервью изданию The Hollywood Reporter в честь старта второго сезона шоу. Девушка рассказала в том числе о съёмках в фильме «Minecraft в кино» — одном из самых кассовых фильмов 2025 года.

По словам Майерс, лента позволила ей воплотить сразу несколько своих мечтаний. Актриса всегда хотела поработать с Джеком Блэком, а также увидеть Новую Зеландию своими глазами.

В первую очередь мне очень понравилось работать с героем детства Джеком Блэком, это безумие. Наверное, это самая крутая вещь, которую я когда-либо делала в своей жизни. Я до сих пор щипаю себя, когда вспоминаю, что работала с ним над целым фильмом. Нам также довелось сниматься в Новой Зеландии, что было моим главным желанием в жизни. Это было лучшее время! Это одно из моих любимых мест на Земле. Здесь снимали «Властелина колец», наверное, поэтому я так одержима этой страной, но при этом мне всегда нравилось сниматься на фоне зелёного экрана.

Ближайшим проектом с Эммой Майерс стал второй сезон «Уэнсдей» — хитовый сериал от Netflix вернулся спустя три года. Авторы проекта уже работают над третьим сезоном шоу, а сама актриса также наверняка появится в продолжении «Minecraft в кино».