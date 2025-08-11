Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На съёмках «Minecraft в кино» Эмма Майерс исполнила сразу две большие мечты

На съёмках «Minecraft в кино» Эмма Майерс исполнила сразу две большие мечты
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда фильма «Уэнсдей» Эмма Майерс дала небольшое интервью изданию The Hollywood Reporter в честь старта второго сезона шоу. Девушка рассказала в том числе о съёмках в фильме «Minecraft в кино» — одном из самых кассовых фильмов 2025 года.

По словам Майерс, лента позволила ей воплотить сразу несколько своих мечтаний. Актриса всегда хотела поработать с Джеком Блэком, а также увидеть Новую Зеландию своими глазами.

В первую очередь мне очень понравилось работать с героем детства Джеком Блэком, это безумие. Наверное, это самая крутая вещь, которую я когда-либо делала в своей жизни. Я до сих пор щипаю себя, когда вспоминаю, что работала с ним над целым фильмом. Нам также довелось сниматься в Новой Зеландии, что было моим главным желанием в жизни. Это было лучшее время! Это одно из моих любимых мест на Земле. Здесь снимали «Властелина колец», наверное, поэтому я так одержима этой страной, но при этом мне всегда нравилось сниматься на фоне зелёного экрана.

Ближайшим проектом с Эммой Майерс стал второй сезон «Уэнсдей» — хитовый сериал от Netflix вернулся спустя три года. Авторы проекта уже работают над третьим сезоном шоу, а сама актриса также наверняка появится в продолжении «Minecraft в кино».

Материалы по теме
Провокационный сериал: почему стоит посмотреть «Хирурга»
Провокационный сериал: почему стоит посмотреть «Хирурга»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android