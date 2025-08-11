Сериал «Мистер Скорсезе» про знаменитого режиссёра стартует 17 октября — тизер

Компания Apple представила дебютный тизер документального сериала «Мистер Скорсезе». Шоу про одного из самых знаменитых американских режиссёров стартует 17 октября в онлайн-кинотеатре Apple TV+. В него войдёт пять эпизодов.

«Мистер Скорсезе» — документальный сериал о жизни и творчестве Мартина Скорсезе, постановщика многих культовых американских фильмов, включая «Таксиста», «Остров проклятых», «Отступников» и недавних «Убийц цветочной луны».

В проект войдут интервью с самим режиссёром, а также с его коллегами, такими как Стивен Спилберг и Пол Шредер. Кроме того, свои слова о Скорсезе выскажут актёры Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис и другие артисты, не раз работавшие с ним на площадке. Супруга последнего, Ребекка Миллер («Кое-что о Генри»), выступила режиссёром сериала.