zoneR — о s1mple в BC.Game: не думаю, что он пришёл туда «доигрывать»

Тренер и аналитик студии FISSURE Александр zoneR Богатырёв поделился с «Чемпионатом» мыслями о трансфере Симпла в состав BC.Game.

Эксперт отметил, что новый клуб предложил легендарному игроку хорошие условия.

У Симпла был контракт до конца года с NAVI. FaZe не смогли или не захотели его выкупить. Поэтому BC.GAME явно выложили крупную сумму за этот трансфер. Ну и зарплата там явно очень достойная, что в плюс Симплу. А вообще, я уверен, что в контракте есть пункт о выкупе игрока в лучший состав, исходя из этого, могу предположить, что он в BC.GAME на пару месяцев. Так сказать, такой переходник для Сани Симпла.

zoner также высоко оценил шансы s1mple проявить себя на этом этапе карьеры.

Не думаю, что он пришёл туда «доигрывать». Во время игры за FaZe Саня показал, что всё ещё может конкурировать среди тир-1 игроков. Скорее всего, BC.Game пообещали собрать вокруг него хороший, конкурентный состав. Поэтому остается только следить за данным составом.