Расписание шестой недели Кубка мира по киберспорту — PUBG, Rocket League, TFT и Tekken 8
С 11 по 17 августа в Эр-Рияде пройдёт очередная серия соревнований в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2025 с общим призовым фондом $ 70 млн.
В рамках шестой, предпоследней игровой недели «киберспортивной Олимпиады» состоятся турниры по Teamfight Tactics, PUBG, Tekken 8 и Rocket League, а также квалификация последнего шанса в Street Figher 6.
Российские игроки будут представлены только в PUBG — там за победу будут бороться Twisted Minds, BB Team и Geekay Esports, а также европейский состав Virtus.pro. Легионеры VP также выступят во всех остальных дисциплинах на этой неделе.
Понедельник, 11 августа:
- 11:00–19:40. Teamfight Tactics, групповой этап, тур 1.
Вторник, 12 августа:
- 11:00–19:40. Teamfight Tactics, групповой этап, матчи за выход в плей-офф и на вылет;
- 14:00–20:00. PUBG, групповой этап, матчи 1–6.
Среда, 13 августа:
- 11:00–19:40. Teamfight Tactics, групповой этап, решающие матчи за выход;
- 17:00–22:00. Tekken 8, первый групповой этап, матчи групп A–D;
- 14:00–20:00. PUBG, групповой этап, матчи 7–12.
Четверг, 14 августа:
- 11:00–19:40. Teamfight Tactics, плей-офф, матчи 1/4 финала;
- 15:00–23:00. Rocket League, групповой этап, тур 1;
- 17:00–22:00. Tekken 8, первый групповой этап, матчи групп E–H;
- 14:00–20:00. PUBG, групповой этап, матчи 13–18.
Пятница, 15 августа:
- 11:00–18:00. Teamfight Tactics, плей-офф, матчи 1/2 финала и финал;
- 14:00–20:00. PUBG, финал, матчи 1–6;
- 15:00–23:00. Rocket League, групповой этап, матчи за выход в плей-офф и на вылет;
- 17:00–20:30. Tekken 8, второй групповой этап, тур 1 и матчи на вылет.
Суббота, 16 августа:
- 14:00–20:00. PUBG, финал, матчи 7–12;
- 15:00–00:00. Rocket League, решающие матчи группового этапа и четвертьфинал;
- 17:00–23:00. Tekken 8, матчи за выход из групп и весь плей-офф.
Воскресенье, 17 августа:
- 19:00–00:00. Rocket League, полуфинал, матч за третье место и финал.
Комментарии