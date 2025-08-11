Расписание шестой недели Кубка мира по киберспорту — PUBG, Rocket League, TFT и Tekken 8

С 11 по 17 августа в Эр-Рияде пройдёт очередная серия соревнований в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2025 с общим призовым фондом $ 70 млн.

В рамках шестой, предпоследней игровой недели «киберспортивной Олимпиады» состоятся турниры по Teamfight Tactics, PUBG, Tekken 8 и Rocket League, а также квалификация последнего шанса в Street Figher 6.

Российские игроки будут представлены только в PUBG — там за победу будут бороться Twisted Minds, BB Team и Geekay Esports, а также европейский состав Virtus.pro. Легионеры VP также выступят во всех остальных дисциплинах на этой неделе.

Понедельник, 11 августа:

11:00–19:40. Teamfight Tactics, групповой этап, тур 1.

Вторник, 12 августа:

11:00–19:40. Teamfight Tactics, групповой этап, матчи за выход в плей-офф и на вылет;

14:00–20:00. PUBG, групповой этап, матчи 1–6.

Среда, 13 августа:

11:00–19:40. Teamfight Tactics, групповой этап, решающие матчи за выход;

17:00–22:00. Tekken 8, первый групповой этап, матчи групп A–D;

14:00–20:00. PUBG, групповой этап, матчи 7–12.

Четверг, 14 августа:

11:00–19:40. Teamfight Tactics, плей-офф, матчи 1/4 финала;

15:00–23:00. Rocket League, групповой этап, тур 1;

17:00–22:00. Tekken 8, первый групповой этап, матчи групп E–H;

14:00–20:00. PUBG, групповой этап, матчи 13–18.

Пятница, 15 августа:

11:00–18:00. Teamfight Tactics, плей-офф, матчи 1/2 финала и финал ;

; 14:00–20:00. PUBG, финал, матчи 1–6;

15:00–23:00. Rocket League, групповой этап, матчи за выход в плей-офф и на вылет;

17:00–20:30. Tekken 8, второй групповой этап, тур 1 и матчи на вылет.

Суббота, 16 августа:

14:00–20:00. PUBG, финал, матчи 7–12 ;

; 15:00–00:00. Rocket League, решающие матчи группового этапа и четвертьфинал;

17:00–23:00. Tekken 8, матчи за выход из групп и весь плей-офф.

Воскресенье, 17 августа: