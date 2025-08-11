Скидки
«Война миров» от Тимура Бекмамбетова вошла в топ-100 худших фильмов на Rotten Tomatoes

«Война миров» от Тимура Бекмамбетова вошла в топ-100 худших фильмов на Rotten Tomatoes
30 июля состоялась премьера фильма «Война миров» — новой экранизации культового романа Герберта Уэллса 1898 года. Картину спродюсировал российский режиссёр Тимур Бекмамбетов, а главную роль в проекте сыграл популярный музыкант и актёр Айс Кьюб.

Спустя полторы недели рейтинг ленты на агрегаторе достиг 3% одобрения от критиков и 22% – от зрителей. Сейчас новинка занимает 88-е место в списке худших фильмов за всю историю, находясь рядом с провальными комедиями начала 2000-х. И журналисты, и пользователи ругают ленту за ужасную актёрскую игру, комичный сюжет и отсутствие какой-либо связи с оригинальной книгой.

Фото: Rotten Tomatoes

На других агрегаторах рейтинг ленты также оставляет желать лучшего: на отечественном «Кинопоиске» средняя оценка «Войны миров» составляет 3,5 балла из 10, на зарубежном IMDb — 2,7 балла.

