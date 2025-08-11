Скидки
Сериал Уэнсдей, 3-й сезон: дата выхода, съёмки, когда выйдет

Съёмки третьего сезона «Уэнсдей» стартуют в ноябре, премьера — в начале 2027 года — СМИ
6 августа состоялась премьера второго сезона сериала «Уэнсдей» — спин-оффа знаменитой «Семейки Аддамс». Шоу вернулось и уже доступно на Netflix спустя три года после выхода первого сезона, вторая половина продолжения выйдет 3 сентября.

Тем временем в издании Forbes поделились планами создателей шоу на съёмки третьего сезона. По данным журналистов, авторы начнут производство уже в ноябре, спустя два месяца после завершения второго сезона. С учётом сроков создания современных сериалов шоу может вернуться уже в начале 2027 года, спустя полтора года после выхода второго сезона.

В Netflix пока не комментировали эту информацию. Сроки производства третьего сезона «Уэнсдей» зависят в том числе от занятости основного каста, а также от режиссёра Тима Бёртона, который между двумя сезонами шоу успел снять фильм «Битлджус 2» всё с той же Дженной Ортегой.

Ставки ещё выше: стоит ли смотреть второй сезон «Уэнсдей»
Ставки ещё выше: стоит ли смотреть второй сезон «Уэнсдей»
