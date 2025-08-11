В Госдуме отвергли блокировку мессенджера WhatsApp в России

В начале августа в российских СМИ и телеграм-каналах появилась информация о будущей блокировке мессенджера WhatsApp в России. Некоторые издания отмечают, что первый шаг уже сделан — якобы в некоторых регионах страны уже не работают звонки в самом приложении.

Ситуацию прокомментировал замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачёв. В комментарии для «Известий» чиновник заявил, что новости о блокировке WhatsApp «не имеют никакого подтверждения».

Он также отметил, что подобные предложения «противоречат технологическому прогрессу и могут спровоцировать возмущение у пользователей, которые привыкли звонить через интернет».