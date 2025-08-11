Расписание выхода сериала «Знахарь» от ТНТ

Уже 11 августа стартует сериал «Знахарь». Проект расскажет о жителях кубанской станицы, которые принимают беглого афериста-москвича Костю за сельского врача, которого они так долго ждали. Герою предстоит прикинуться опытным знахарем, ничего не понимая в медицине.

Первый сезон комедийного сериала составят 17 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 21 августа.

Расписание выхода сериала «Знахарь»