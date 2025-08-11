Расписание выхода сериала «Знахарь» от ТНТ
Уже 11 августа стартует сериал «Знахарь». Проект расскажет о жителях кубанской станицы, которые принимают беглого афериста-москвича Костю за сельского врача, которого они так долго ждали. Герою предстоит прикинуться опытным знахарем, ничего не понимая в медицине.
Первый сезон комедийного сериала составят 17 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 21 августа.
Расписание выхода сериала «Знахарь»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|11 августа
|2-я серия
|11 августа
|3-я серия
|12 августа
|4-я серия
|12 августа
|5-я серия
|13 августа
|6-я серия
|13 августа
|7-я серия
|14 августа
|8-я серия
|14 августа
|9-я серия
|18 августа
|10-я серия
|18 августа
|11-я серия
|19 августа
|12-я серия
|19 августа
|13-я серия
|20 августа
|14-я серия
|20 августа
|15-я серия
|21 августа
|16-я серия
|21 августа
|17-я серия
|21 августа
