Сериал Знахарь (2025) от ТНТ: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Знахарь» от ТНТ
Уже 11 августа стартует сериал «Знахарь». Проект расскажет о жителях кубанской станицы, которые принимают беглого афериста-москвича Костю за сельского врача, которого они так долго ждали. Герою предстоит прикинуться опытным знахарем, ничего не понимая в медицине.

Первый сезон комедийного сериала составят 17 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 21 августа.

Расписание выхода сериала «Знахарь»

ЭпизодДата выхода
1-я серия11 августа
2-я серия11 августа
3-я серия12 августа
4-я серия12 августа
5-я серия13 августа
6-я серия13 августа
7-я серия14 августа
8-я серия14 августа
9-я серия18 августа
10-я серия18 августа
11-я серия19 августа
12-я серия19 августа
13-я серия20 августа
14-я серия20 августа
15-я серия21 августа
16-я серия21 августа
17-я серия21 августа
