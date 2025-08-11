Скидки
В League of Legends добавят управление на WASD — спустя 16 лет после релиза

В League of Legends добавят управление на WASD — спустя 16 лет после релиза
Студия Riot Games объявила о тестировании новой функции в League of Legends. В ближайшее время разработчики запустят тестирование управления на клавиатуре с помощью традиционного формата WASD вместе с фиксированной на персонаже камерой.

В компании заявили, что подошли к разработке нового типа управления со всем вниманием, чтобы новичкам и опытным игрокам было очень просто управлять своим персонажем на клавиатуре. При этом классическое передвижение с помощью мыши никуда не денется.

Мы и сами уже давно играем в «Лигу», так что подошли к этому проекту с глубоким уважением к классическому управлению жанра MOBA, которое во многом помогло нам полюбить его. Мы считаем, что движение с помощью WASD поможет новичкам и опытным игрокам взглянуть на Лигу по-новому, при этом не слишком сильно меняя ощущения от игры.

В Riot Games не раскрыли точную дату введения WASD-управления, отметив, что в ближайшее время начнётся тестирование функции. Некоторые фанаты предполагают, что адаптацию под прямое управление с клавиатуры сделали в честь вероятного будущего выхода культовой сетевой игры на консолях.

