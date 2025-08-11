Стартовали съёмки мелодрамы «Чужой звонок» про любовь художницы и музыканта

Онлайн-кинотеатр Kion и телеканал «НТВ» объявили о старте производства фильма «Чужой звонок». Съёмки ленты продлятся несколько месяцев, после чего проект выйдет на стриминге и телевидении.

События ленты развернутся в двух временных линиях. В наши дни художница Наташа готовится к выставке своих картин. В галерее перед открытием она узнаёт в одном из сотрудников своего бывшего одноклассника и первую любовь, музыканта Игоря, и тут же погружается в воспоминания.

В начале нулевых юная Наташа разрывается между давлением родителей, решительно настроенных отправить дочь учиться на юриста, и своими мечтами о поступлении в Академию художеств в Петербурге. Поверить в себя ей помогает новенький одноклассник, одарённый музыкант Игорь. Молодые люди влюбляются друг в друга, но их счастье прерывает семейная трагедия. Наташа, не готовая ради Игоря пожертвовать своей мечтой, уезжает в Петербург и начинает строить свою жизнь.

Главные роли в проекте сыграют Светлана Иванова («Легенда №17»), Алексей Чадов («Война»), Алевтина Майер («Артек. Сквозь столетия») и Денис Косиков («Подростки в космосе»). Режиссёром выступит Светлана Белкина.