Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для кооп-игры Peak вышел большой апдейт с пустыней и динамитом

Для кооп-игры Peak вышел большой апдейт с пустыней и динамитом
Комментарии

Разработчики популярного кооп-выживача Peak выпустили новый апдейт для игры под названием Mesa. В проекте появился пустынный биом с кактусами, а также новые предметы.

Видео доступно на YouTube-канале Landfall. Права на видео принадлежат Landfall.

Так, новый биом появляется вместо ледяных Альп, третьей локации в игре. Сперва он будет выпадать чаще, однако со временем геймеры будут встречать его с вероятностью 50%. Главной механикой биома стали песчаные бури, которые снижают выносливость персонажей до нуля.

Вместе с апдейтом в игру также добавили около шести новых предметов, включая солнцезащитный крем, динамит и алоэ вера. Разработчики заявили, что продолжат поддержку Peak, однако пока не уверены, в каком направлении они пойдут дальше.

Материалы по теме
Новый хит Steam: всё, что нужно знать про Peak
Новый хит Steam: всё, что нужно знать про Peak
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android