Фестиваль 4X-стратегий 11 августа в Steam — что купить в России, на что скидки

В Steam стартовал Фестиваль 4X-стратегий со скидками на сотни игр
11 августа в Steam начался Фестиваль 4X-стратегий — он посвящён играм в стратегическом жанре под лозунгом «изучай, расширяй, эксплуатируй, уничтожай». На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале 4X-стратегий в Steam

Фестиваль 4X-стратегий в Steam продлится до 18 августа включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.

