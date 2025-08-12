Скидки
«Мэйджоры утратили престиж»: звезда Falcons Нико — о чемпионате мира по CS 2

Звёздный рифлер Team Falcons по Counter-Strike 2 Никола NiKo Ковач во время личной трансляции на Twitch поделился откровенными мыслями о своём будущем и отношении к мэйджорам:

Я предпочёл бы всегда быть в хорошей форме и бороться за остальные титулы, нежели просто выиграть мэйджор и исчезнуть. Мэйджоры в некотором смысле утратили престиж. Конечно, я бы очень хотел выиграть чемпионат мира. Это моя мечта и цель, но для меня гораздо важнее стабильность в CS 2. Я просто ненавижу проигрывать.

Для Falcons ближайшим крупным испытанием станет Esports World Cup 2025, который пройдёт с 20 по 24 августа. Призовой фонд турнира — $ 1,25 млн.

