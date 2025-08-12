«Тяжело, но выиграли»: chopper подвёл итоги матча Team Spirit с G2

Капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков в своём телеграм-канале прокомментировал победу своей команды над G2 Esports в отборочном матче на BLAST Bounty Fall 2025 по Counter-Strike 2. Вишняков отметил, что встреча получилась непростой, особенно на Ancient, где Spirit уступили сопернику со счётом 8-13:

Сыграли мы с G2 Esports — выиграли. Тяжело, но выиграли. Mirage средний, Ancient — посмотреть надо, там есть некоторые закономерности. Мне кажется, на Ancient все ошибки понятны. Плюс много клатчей, ошибок: не там скинул бомбу — всё, уже клатч не можешь доиграть. А Dust 2 уже рабочий, нормальный был.

Капитан добавил, что команда уже готовится к выезду на Мальту:

Сегодня подадим визы, завтра — вылет на Мальту. Будем играть BLAST Bounty Fall 2025. Оттуда сразу в Эр-Рияд — там тоже будем катать. Так что игр много. Много где нас ещё увидите, всё гуд.

Матч с G2 прошёл 9 августа, а Spirit по его итогам вышла на BLAST Bounty Fall 2025 с призовым фондом $ 500 тыс. Турнир проходит с 14 по 17 августа. Затем команда отправится на Esports World Cup 2025, где с 20 по 24 августа 16 сильнейших коллективов разыграют $ 1,25 млн.