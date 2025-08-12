S1mple с новой командой стартовал на турнире по CS 2 с призовым фондом в $ 25 тыс.

BCGame с Александром s1mple Костылевым одержала победу над Betclic в дебютном матче на ESL Challenger League Season 50: Europe — Cup #1. Итоговый счёт встречи — 2:1 (5-13 на Overpass, 13-4 на Mirage, 13-10 — на Ancient).
Команда Костылева прошла в 1/8 финала верхней сетки, где сразится с Betera. Начало противостояния запланировано на 14 августа, 20:00 мск.
За два матча у s1mple 100% побед в новой команде. На карте Mirage у Александра коэффициент убийств к смертям за игру (K/D) был 2.29, что является отличным показателем.
ESL Challenger League Season 50: Europe — Cup #1 проходит с 11 августа по 1 сентября в онлайне. 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 25 тыс., а также один слот на региональные финалы.