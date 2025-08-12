Скидки
В PUBG появится продвинутый античит — его выпустят до конца августа

Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики PUBG опубликовали новый пост в блоге игры, посвящённый античиту. Создатели королевской битвы заявили, что до конца августа внедрят новую античитерскую систему, которая будет более эффективно бороться с нечестными игроками.

Так, новый античит сможет работать на уровне ядра операционной системы, что поможет эффективнее выявлять и блокировать нелегальное программное обеспечение. Авторы рассчитывают, что новая функция сможет пресекать деятельность читеров ещё до того, как их программы успеют нанести вред.

Разработчики отметили, что новое мощное решение для борьбы с читерами будет несовместимо во время работы другого античитерского ПО. Это значит, что перед запуском PUBG игрокам нужно будет отключать все остальные фоновые программы по борьбе с нечестными геймерами в других играх, например, античит для Valorant от Riot Games.

Комментарии
