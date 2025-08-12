Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кейт Бланшетт рассказала о съёмках загадочной сцены в финале «Игры в кальмара»

Кейт Бланшетт рассказала о съёмках загадочной сцены в финале «Игры в кальмара»
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийская актриса Кейт Бланшетт дала большое интервью изданию Variety. В нём актриса в том числе обсудила своё недавнее появление в сериале «Игра в кальмара», где она сыграла небольшую роль вербовщика в Лос-Анджелесе.

Бланшетт согласилась сыграть в сериале, потому что считает его современной классикой — для этого она выучила правила корейской игры такчи и надела костюм из своего гардероба. При этом актриса с радостью бы вернулась в эту вселенную, если ей предложат.

Это такой культовый сериал, и они снимали его в Лос-Анджелесе. У меня была пара раскадровок. Мне пришлось очень быстро научиться играть в эту игру — такчи. Надо было практиковаться и практиковаться. Но это была одна из самых загадочных работ в моей жизни. Я открыта для всего. И в мире, который так красиво, волшебным образом создан, я бы сыграла вновь. Это потрясающе созданная вымышленная вселенная, и о ней знают все. Я не думаю, что существует уголок земного шара, которого бы сериал не коснулся каким-либо образом.

Сериал «Игра в кальмара» стартовал осенью 2021 года и завершился летом 2025-го. По данным СМИ, сейчас Netflix также работает над американской версией шоу, а создателем проекта выступает Дэвид Финчер («Семь», «Бойцовский клуб»).

Материалы по теме
Будет ли четвёртый сезон «Игры в кальмара»? Всё, что известно о продолжении сериала
Будет ли четвёртый сезон «Игры в кальмара»? Всё, что известно о продолжении сериала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android