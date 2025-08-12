Кейт Бланшетт рассказала о съёмках загадочной сцены в финале «Игры в кальмара»

Австралийская актриса Кейт Бланшетт дала большое интервью изданию Variety. В нём актриса в том числе обсудила своё недавнее появление в сериале «Игра в кальмара», где она сыграла небольшую роль вербовщика в Лос-Анджелесе.

Бланшетт согласилась сыграть в сериале, потому что считает его современной классикой — для этого она выучила правила корейской игры такчи и надела костюм из своего гардероба. При этом актриса с радостью бы вернулась в эту вселенную, если ей предложат.

Это такой культовый сериал, и они снимали его в Лос-Анджелесе. У меня была пара раскадровок. Мне пришлось очень быстро научиться играть в эту игру — такчи. Надо было практиковаться и практиковаться. Но это была одна из самых загадочных работ в моей жизни. Я открыта для всего. И в мире, который так красиво, волшебным образом создан, я бы сыграла вновь. Это потрясающе созданная вымышленная вселенная, и о ней знают все. Я не думаю, что существует уголок земного шара, которого бы сериал не коснулся каким-либо образом.

Сериал «Игра в кальмара» стартовал осенью 2021 года и завершился летом 2025-го. По данным СМИ, сейчас Netflix также работает над американской версией шоу, а создателем проекта выступает Дэвид Финчер («Семь», «Бойцовский клуб»).