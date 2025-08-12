«И что теперь?» Популярные стримеры опустошены из-за паузы в бета-тесте Battlefield 6

11 августа завершился первый этап открытой беты Battlefield 6. Спустя четыре дня после старта раннего тестирования разработчики взяли перерыв на несколько дней — второй и финальный этап пройдёт с 14 по 17 августа.

Некоторые блогеры и стримеры тяжело восприняли паузу в тестировании. Они провели в новинке больше 20 часов всего за несколько дней и пока не знают, чем займутся в перерыве. Так, российский стример Дмитрий Recrent Осинцев (1,7 млн фолловеров на Twitch) вернётся в PUBG, в котором как раз стартует новый сезон.

Ну что, ребят, грустные новости, бета Battlefield 6 пока что приостанавливается. Продолжение будет с 14 по 17 августа, надо будет три дня поиграть во что-то другое, там в PUBG как раз новый сезон.

Сверхпопулярный стример Майкл shroud Гжесик (11 млн фолловеров на Twitch) очень ждёт второй этап в тестировании, чтобы оценить новую карту и режимы. А пока он вернётся в прошлые части серии, включая BF2042 и BF5.

И что теперь? Ладно, я придумаю, чем мы займёмся, пока будем ждать бету Battlefield 6. Я очень жду второй этап, очень хочу вернуться в игру, увидеть новую карту Empire State в Нью-Йорке, посмотреть новые режимы. Это было очень весело, разработчики явно понимают, что они делают.

Один из самых популярных блогеров по Battlefield, Джек Jackfrags Мейсон (4 млн подписчиков), выложил финальный ролик по первому этапу беты BF6 с геймплеем на вертолёте и тоже очень ждёт продолжение тестирования.

Честно говоря, очень жаль, что мы не можем играть в Battlefield 6 прямо сейчас, хотя до второго этапа беты осталось всего несколько дней. Надеюсь, вам понравится этот ролик, и спасибо за просмотр! Мы обязательно ещё вернёмся!

Второй и финальный этап бета-теста BF6 стартует 14 августа в 11:00 мск. Он также продлится все выходные и завершится утром 18-го числа. На протяжении четырёх дней геймеров ждут новая карта Empire State в Нью-Йорке, несколько свежих режимов, дополнительные испытания для получения скинов и некие сюрпризы.