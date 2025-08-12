Скидки
Режиссёр «Орудий» Зак Креггер объяснил, почему фильмы ужасов стали так популярны

8 августа состоялась мировая премьера фильма «Орудия» — нового хоррора от автора популярного «Варвара» Зака Креггера. Лента показала отличный старт в прокате и получает очень высокие отзывы от первых зрителей.

Новый фильм ужасов вновь показал интерес аудитории к произведениям подобного жанра, и у режиссёра «Орудий» есть объяснение этого феномена. По словам Креггера, бюджеты хорроров сейчас куда ниже, чем у других блокбастеров, что позволяет авторам экспериментировать и добавлять в свою работу больше креатива.

Бюджеты хорроров не очень большие, поэтому вы можете позволить себе риск. На мой взгляд, фильмы ужасов сейчас это один из тех жанров, где зрителей ещё можно удивлять. Мне очень повезло, что хорроры со мной резонируют, ведь это могли бы быть, например, романтические комедии, которым сейчас просто нет места.

Сейчас Зак Креггер работает над экранизацией Resident Evil — культовой серией хоррор-игр. Постановщик уже отмечал, что это будет отдельная история по вселенной, а не пересказ какой-либо игры.

«Самый сумасшедший хоррор 2025 года»: критики в восторге от фильма ужасов «Орудия»
