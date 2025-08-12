Скидки
«Мы были бы идиотами»: Джеймс Ганн — о сборах для окупаемости «Супермена»

«Мы были бы идиотами»: Джеймс Ганн — о сборах для окупаемости «Супермена»
Режиссёр и ныне глава киновселенной DC Джеймс Ганн в очередной раз ответил на вопросы об окупаемости фильма «Супермен». Постановщик вновь отверг информацию инсайдеров, что ленте необходимо собрать $ 650 млн, чтобы выйти в плюс — сейчас касса кинокомикса составляет $ 580 млн.

Ганн заявил, что «Супермену» потребовалось куда меньше денег, чтобы окупиться. Он не назвал точную сумму, отметив лишь, что был бы идиотом, если бы ему нужно было собрать столь большую кассу для первого же фильма в новой киновселенной.

Новость про окупаемость «Супермена» — абсолютная ложь. Любой, кто так говорит, не имеет представления о кинобизнесе. Мы были бы идиотами, если бы сняли первый фильм франшизы, который должен заработать $ 650 млн, чтобы стать прибыльным.

Ганн не стал вдаваться в подробности бюджета ленты, однако инсайдеры предполагают, что косвенно окупить бюджет фильма Warner Bros. сможет с помощью налоговых вычетов и других доходов, не связанных напрямую с походом зрителей в кино.

