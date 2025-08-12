Вестерн «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем вышел в онлайне

12 августа состоялась цифровая премьера фильма «Эддингтон» — новой работы Ари Астера, создателя хорроров «Солнцестояние» и «Реинкарнация». Лента уже доступна для просмотра на Amazon Prime Video, в iTunes и других стримингах.

Таким образом, вестерн добрался до онлайн-кинотеатров спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок лента собрала в кинотеатрах скромные $ 11 млн, а в России картина выйдет только 9 октября.

Сюжет «Эддингтона» повествует о маленьком американском городке, охваченном пандемией коронавируса. На фоне ограничений разворачивается борьба между шерифом и мэром. Местным жителям предстоит выбрать, на чью сторону встать. У ленты звёздный актёрский состав: Хоакин Феникс («Джокер»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные») и Педро Паскаль («Одни из нас»).