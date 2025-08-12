Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Эддингтон с Фениксом и Паскалем — дата выхода в онлайне, где смотреть в хорошем качестве

Вестерн «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем вышел в онлайне
Аудио-версия:
Комментарии

12 августа состоялась цифровая премьера фильма «Эддингтон» — новой работы Ари Астера, создателя хорроров «Солнцестояние» и «Реинкарнация». Лента уже доступна для просмотра на Amazon Prime Video, в iTunes и других стримингах.

Видео доступно на YouTube-канале А24. Права на видео принадлежат А24.

Таким образом, вестерн добрался до онлайн-кинотеатров спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок лента собрала в кинотеатрах скромные $ 11 млн, а в России картина выйдет только 9 октября.

Сюжет «Эддингтона» повествует о маленьком американском городке, охваченном пандемией коронавируса. На фоне ограничений разворачивается борьба между шерифом и мэром. Местным жителям предстоит выбрать, на чью сторону встать. У ленты звёздный актёрский состав: Хоакин Феникс («Джокер»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные») и Педро Паскаль («Одни из нас»).

Материалы по теме
Вестерн «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем выйдет в России 9 октября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android